Ветеран з Прикарпаття Спартак Лозінський здобув чотири нагороди на змаганнях Strong Spirit’s Games

Ветеран Спартак Лозінський з Івано-Франківщини здобув чотири нагороди на спортивних змаганнях Strong Spirit’s Games 2025. Вони тривали з 25 по 29 вересня у Мадриді.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, пише Правда.
Загалом українська команда ветеранів здобула 243 медалі на тих змаганнях.
Спартак Лозінський з громадської організації “Полюби Долю” став призером в чотирьох видах спорту:
- жим штанги (100 кг) — 2 місце;
- ривок гирі (16 кг) — 2 місце;
- жим штанги на максимум (супертяжі) — 2 місце;
- веслування на тренажері (100 секунд) — 3 місце.
“Спартак Лозінський — приклад справжньої сили духу та витримки. Його досягнення надихають та доводять: українські ветерани — незламні не лише на полі бою, а й у спорті!” — йдеться у дописі.