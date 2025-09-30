Ветеран з Прикарпаття Спартак Лозінський здобув чотири нагороди на змаганнях Strong Spirit’s Games

Ветеран Спартак Лозінський з Івано-Франківщини здобув чотири нагороди на спортивних змаганнях Strong Spirit’s Games 2025. Вони тривали з 25 по 29 вересня у Мадриді.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, пише Правда.

Загалом українська команда ветеранів здобула 243 медалі на тих змаганнях.

Спартак Лозінський з громадської організації “Полюби Долю” став призером в чотирьох видах спорту:

жим штанги (100 кг) — 2 місце;

ривок гирі (16 кг) — 2 місце;

жим штанги на максимум (супертяжі) — 2 місце;

веслування на тренажері (100 секунд) — 3 місце.