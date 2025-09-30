Зеленський анонсував плани України експортувати надлишкову зброю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує розпочати експорт окремих видів зброї, які наразі є в надлишку, щоб отримати додаткові кошти на «дефіцитні речі».

Про це український лідер заявив у вечірньому відеозверненні, пише Правда.

Згідно з його словами, Україна активно працює над збором даних щодо потреб у далекобійній зброї як на короткострокову перспективу, так і до кінця року та довгостроково.

«Сьогодні на Ставці були доповіді щодо далекобійних наших потреб і найближчим часом, і до кінця року, і більш довгостроково. Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти і плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені», – сказав Зеленський.

Український президент також наголосив, що експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем.

«Працюємо і в питанні експорту – контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які в нас у профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах вглибину російської території», – сказав він.

Як зазначив президент, Україна вже досягла попередніх домовленостей щодо організації експорту зброї на чотирьох ключових ринках – США, Європа, Близький Схід і Африка.