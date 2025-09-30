У Калуші спростували чутки про закриття пологового будинку

У Калуші поширилася інформація про можливу ліквідацію міського пологового будинку. У міській раді такі повідомлення назвали неправдивими.

Під час пленарного засідання міської ради справді розглядали питання, пов’язані з роботою пологового. Однак, за словами генерального директора Калуської ЦРЛ Ярослава Мороза, йдеться про оптимізацію, а не про закриття закладу, інформує Правда.

За даними керівника лікарні, ще у 2021 році планувалася реструктуризація, але через початок повномасштабної війни її відклали. Нині ж необхідність змін зумовлена реальною статистикою: кількість пологів щороку зменшується — з 987 у 2020 році до 602 у 2024-му, а за 8 місяців 2025-го відбулося лише 381.

У той час як у пологовому трапляються дні без жодних пологів, інші відділення лікарні працюють із надмірним навантаженням і відчувають нестачу персоналу.

Оптимізація передбачає ефективніший розподіл кадрів, передусім молодшого медичного персоналу. При цьому надання допомоги при пологах у Калуші залишиться доступним.

«Мова не йде про ліквідацію пологового будинку, а лише про пошук шляхів ефективнішої роботи лікарні загалом», — наголосив міський голова Андрій Найда.

Вже 30 вересня відбудеться засідання медичної ради, де детально обговорять усі аспекти питання.