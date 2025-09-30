Ріанна стала мамою втретє і показала новонароджену донечку

Барбадоська співачка Ріанна та її коханий, американський репер A$AP Rocky, стали батьками втретє. Пише ТСН.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Виконавиця нарешті народила омріяну донечку. Дівчинка з’явилася на світ 13 вересня, однак лише зараз артистка наважилася про це розповісти у своєму Instagram.
Зокрема, Ріанна опублікувала зворушливе фото. На знімку вона тримала на руках новонароджену донечку, яка була закутана в рожеві пелюшки з бантиками. Виконавиця також не стала приховувати обличчя дівчинки, а одразу ж його показала. Ріанна та A$AP Rocky назвали донечку Рокі Айріш Меєрс.
Зазначимо, виконавиця та її коханий також виховують двох синів. Первістка RZA артистка народила у травні 2022 року. Другий син пари Ріот з’явився на світ у серпні 2023-го.
До речі, Ріанна та A$AP Rocky офіційно не одружені. Однак після неочікуваної заяви репера парочку запідозрили в таємному весіллі.