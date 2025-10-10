Частину центрального ринку Івано-Франківська повернули у власність громади

Івано-Франківськ поступово повертає майно центрального продуктового ринку у власність громади.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час 54-ї сесії міської ради, пише Правда.іф.

“Частину приміщення центрального продуктового ринку погоджуються віддати громаді, а решта залишиться в оренді “Торгового сервісу” ще на чотири місяці після завершення воєнного стану. Я вважаю – це великий крок. Мало хто вірив, що ми зможемо частину ринку повернути у власність громади. Але це нам вдалося! І маємо цю мирову угоду. Тепер господарюємо вже на половині ринку”, – зазначив мер.

За словами Марцінківа, для ефективного управління міськими торговими площами створили комунальне підприємство “Муніципальні ринки Івано-Франківська”.

“Це підприємство створене саме для управління нашими продуктовими ринками. Ми вже розвиваємо ринок на вулиці Юності — місце, де багато франківців мають змогу продавати та купувати якісну продукцію”, – додав міський голова.

Повернення частини центрального ринку у власність громади стало одним із важливих кроків у напрямку прозорого управління міськими активами та розвитку місцевої торгівлі.