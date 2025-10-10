В Бурштині попрощаються із загиблим воїном Романом Гулем

У понеділок, 13 жовтня, о 10:30 відбудеться зустріч кортежу із тілом Героя – Романа Гуля, який віддав своє життя за Україну.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Бурштинську міськраду.
Об 11:00 розпочнеться церемонія прощання у ПК «Прометей».
Далі чин похорону продовжиться у Церкві Священномученика Йосафата.
Поховають Героя на Алеї слави міського кладовища.
“Закликаємо громаду об’єднатися в прощанні, провести Захисника в останню путь та віддати йому належну шану. Нехай спільна молитва і вдячність будуть гідною даниною його жертовності”, – йдеться в дописі.