В Бурштині попрощаються із загиблим воїном Романом Гулем

У понеділок, 13 жовтня, о 10:30 відбудеться зустріч кортежу із тілом Героя – Романа Гуля, який віддав своє життя за Україну.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Бурштинську міськраду.

Об 11:00 розпочнеться церемонія прощання у ПК «Прометей».

Далі чин похорону продовжиться у Церкві Священномученика Йосафата.

Поховають Героя на Алеї слави міського кладовища.