В Бурштині попрощаються із загиблим воїном Романом Гулем

Автор: Уляна Роднюк
Оголошення про прощання з українським воїном-героєм
У понеділок, 13 жовтня, о 10:30 відбудеться зустріч кортежу із тілом Героя – Романа Гуля, який віддав своє життя за Україну.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Бурштинську міськраду.

Об 11:00 розпочнеться церемонія прощання у ПК «Прометей».

Далі чин похорону продовжиться у Церкві Священномученика Йосафата.

Поховають Героя на Алеї слави міського кладовища.

“Закликаємо громаду об’єднатися в прощанні, провести Захисника в останню путь та віддати йому належну шану. Нехай спільна молитва і вдячність будуть гідною даниною його жертовності”, – йдеться в дописі.

