Колишня директорка дитсадка постане перед судом за привласнення понад 890 тис. грн бюджетних коштів

Прокурори Івано-Франківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишньої директорки одного із закладів дошкільної освіти міста Івано-Франківська за фактами привласнення чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та службового підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Слідством установлено, що директорка садка Івано-Франківської міської ради, діючи за попередньою змовою з методистом-вихователем та іншими невстановленими особами, упродовж 2022-2024 років зловживала службовим становищем. Вона вносила до табелів обліку робочого часу неправдиві відомості про присутність на роботі працівників, які фактично перебували за кордоном та не виконували службових обов`язків.

На підставі підроблених документів цим працівникам протягом двох років безпідставно нараховувалась заробітна плата на суму понад 896 тис. грн.

На даний час обвинувачена повністю відшкодувала завдані збитки, перерахувавши кошти на рахунок Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.