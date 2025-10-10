На Прикарпатті чоловік волочив собаку за автівкою на ланцюгу

Постраждалу тварину вилучено та передано до ветеринарної клініки, де вона проходить медичне обстеження й отримує необхідну допомогу. Порушника поліцейські оперативно встановили. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

10 жовтня близько 9:30 до Галицького відділення поліції надійшло повідомлення від мешканки Більшівцівської територіальної громади про те, що її сусід жорстоко поводиться із собакою — прив’язав тварину за ланцюг до автомобіля та тягнув її.

Поліцейські оперативно розшукали автомобіль та порушника. Під час спілкування чоловік спочатку заперечував свої дії, але згодом зізнався та повідомив, що залишив тварину на узбіччі дороги за межами села Набережне.

Порушником виявився 59-річний місцевий мешканець.

Постраждалу собаку поліцейські спільно з волонтерами знайшли та передали до ветеринарної клініки в Івано-Франківську, де їй надають медичну допомогу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до трьох років із конфіскацією тварини.