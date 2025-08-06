ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Через 4 місяці після загибелі: сьогодні в Болехові проведуть в останню путь полеглого героя Андрія Яценка
Диван на коліщатках в темній вітальні

Через 4 місяці після загибелі: сьогодні в Болехові проведуть в останню путь полеглого героя Андрія Яценка

Автор: Ігор Василик
06/08/2025 08:02
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Болехівську міську територіальну громаду просять гідно зустріти полеглого Героя Андрія Яценка, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс із посиланням на Болехівську міську раду.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Прощання із загиблим воїном розпочнеться 6 серпня.

Андрій загинув 7 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Івано-Дар’ївка на Донеччині. Понад три місяці він вважався зниклим безвісти, йдеться у повідомленні.

О 13.00 годині домовина з тілом Героя виїде із міста Долини. 

Пішою ходою траурна колона вирушить від магазину «Квіткова фея» на вулиці Данила Галицького та пройде вулицею Петрушевича до рідного дому Андрія.

Цього ж дня відбудеться церемонія прощання та поховання

Орієнтовно о 13:30 годині, на подвір’ї рідного дому Героя відбудеться церемонія прощання.

У нього залишилися дружина, маленький син, рідні, друзі та побратими.

“Просимо всіх мешканців громади з гідністю, зі сльозами на очах, зустріти нашого Воїна. Зупинімося. Схилімо голови. Вшануймо Героя квітами, лампадками, державними прапорами”, – йдеться у дописі.