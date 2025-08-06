Через 4 місяці після загибелі: сьогодні в Болехові проведуть в останню путь полеглого героя Андрія Яценка

Болехівську міську територіальну громаду просять гідно зустріти полеглого Героя Андрія Яценка, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс із посиланням на Болехівську міську раду.

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Прощання із загиблим воїном розпочнеться 6 серпня.

Андрій загинув 7 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Івано-Дар’ївка на Донеччині. Понад три місяці він вважався зниклим безвісти, йдеться у повідомленні.

О 13.00 годині домовина з тілом Героя виїде із міста Долини.

Пішою ходою траурна колона вирушить від магазину «Квіткова фея» на вулиці Данила Галицького та пройде вулицею Петрушевича до рідного дому Андрія.

Цього ж дня відбудеться церемонія прощання та поховання

Орієнтовно о 13:30 годині, на подвір’ї рідного дому Героя відбудеться церемонія прощання.

У нього залишилися дружина, маленький син, рідні, друзі та побратими.