Через 4 місяці після загибелі: сьогодні в Болехові проведуть в останню путь полеглого героя Андрія Яценка

Болехівську міську територіальну громаду просять гідно зустріти полеглого Героя Андрія Яценка, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс із посиланням на Болехівську міську раду.
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Прощання із загиблим воїном розпочнеться 6 серпня.
Андрій загинув 7 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Івано-Дар’ївка на Донеччині. Понад три місяці він вважався зниклим безвісти, йдеться у повідомленні.
О 13.00 годині домовина з тілом Героя виїде із міста Долини.
Пішою ходою траурна колона вирушить від магазину «Квіткова фея» на вулиці Данила Галицького та пройде вулицею Петрушевича до рідного дому Андрія.
Цього ж дня відбудеться церемонія прощання та поховання
Орієнтовно о 13:30 годині, на подвір’ї рідного дому Героя відбудеться церемонія прощання.
У нього залишилися дружина, маленький син, рідні, друзі та побратими.
“Просимо всіх мешканців громади з гідністю, зі сльозами на очах, зустріти нашого Воїна. Зупинімося. Схилімо голови. Вшануймо Героя квітами, лампадками, державними прапорами”, – йдеться у дописі.