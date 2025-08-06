В ІФНТУНГ розповіли про найпопулярніші спеціальності серед цьогорічних абітурієнтів

01 серпня завершився термін подання заяв на вступ до українських ЗВО серед цьогорічних абітурієнтів. Наразі триває процес підбиття підсумків та остаточне визначення абітурієнтів із майбутніми спеціальностями, на яких вони бажають навчатися, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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На офіційній сторінці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу поділилися інформацією про цьогорічні вподобання їхніх абітурієнтів.

Цьогоріч абітурієнти та їхні батьки напружено стежать за перебігом вступної кампанії. Не менш уважно, аніж за щоденними прогнозами мінливої погоди. У «фан-зоні» ІФНТУНГ також чимало хвилювань: нові факультети, нові освітні програми. Як там справи на поточний момент?, йдеться у дописі.

Топ-спеціальностей

Але ми тримаємо вас в курсі подій. Отже, найпопулярнішими серед абітурієнтів за кількістю поданих та допущених заяв виявились такі спеціальності:

G16-Гірництво та нафтогазові технології – всього 810 заяв (327 з 1 і 2 пріоритетом),

D3-Менеджмент – всього 639 заяв (226 з 1 і 2 пріоритетом),

F2-Інженерія програмного забезпечення – 545 заяв (213 з 1 і 2 пріоритетом).

Якщо глянути на картину ширше, то вона така:

G7-Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 340 заяв (136 з 1 і 2 пріоритетом),

G19- Будівництво та цивільна інженерія – 340 заяв (129 з 1 і 2 пріоритетом),

D5-Маркетинг – 339 заяв (103 з 1 і 2 пріоритетом),

B11 – Філологія – 304 заяви (73 з 1 і 2 пріоритетом),

G3-Електрична інженерія – 281 заява (113 з 1 і 2 пріоритетом),

F7- Комп’ютерна інженерія – 264 заяви ( 99 з 1 і 2 пріоритетом),

J8- Автомобільний транспорт – 248 заяв (134 з 1 і 2 пріоритетом ),

D2- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 243 заяви (85 з 1 і 2 пріоритетом),

G18 – Геодезія та землеустрій – 217 заяв (69 з 1 і 2 пріоритетом),

F3 – Комп’ютерні науки – 181 заява (41 з 1 і 2 пріоритетом),

G17- Архітектура та містобудування – 173 заяви (111 з 1 і 2 пріоритетом),

G9- Прикладна механіка – 164 заяви (79 з 1 і 2 пріоритетом),

C1 – Економіка та міжнародні відносини – 163 заяви (40 з 1 і 2 пріоритетом),

F6- Інформаційні системи та технології – 150 заяв (35 з 1 і 2 пріоритетом ),

E4- Науки про Землю – 143 заяви (67 з 1 і 2 пріоритетом ),

G6- Інформаційно-вимірювальні технології – 126 заяв (54 з 1 і 2 пріоритетом),

J3 – Туризм та рекреація – 122 заяви (32 з 1 і 2 пріоритетом),

E2- Екологія – 110 заяв (31 з 1 і 2 пріоритетом)

D1- Облік і оподаткування – 107 заяв (39 з 1 і 2 пріоритетом),

G11- Машинобудування – 93 заяви (28 з 1 і 2 пріоритетом),

K3- Національна безпека – 91 заява (22 з 1 і 2 пріоритетом),

D7- Торгівля – 78 заяв (16 з 1 і 2 пріоритетом),

B13- Бібліотечна, інформаційна та архівна справа – 60 заяв (17 з 1 і 2 пріоритетом),

G2- Технології захисту навколишнього середовища – 46 заяв (20 з 1 і 2 пріоритетом),

D4- Публічне управління та адміністрування – 34 заяви (10 з 1 і 2 пріоритетом).

Впевнені: кожен визначив найкраще для себе. Тому зичимо успіху юнакам і дівчатам, які прийшли до ІФНТУНГ і обрали не просто виш, а відомий бренд! Дякуємо за довіру!

Позитивна динаміка

Загалом вже отримано 7660 заяв від вступників. Для порівняння, минулого року було 5419 заяв. Тож різниця очевидна. Зазвичай кількість вступників до технічних ЗВО менша, аніж в класичних університетах – це закономірно. Тому дивимось на динаміку. А вона дуже позитивна.

За словами тих, хто обирає ІФНТУНГ, на їхній вибір вплинули ті зміни, які спостерігаються в університеті ось уже кілька років поспіль: він трансформується в потужний енергетичних освітній заклад широкого профілю, тут з’являються нові перспективні програми підготовки фахівців, на яких маємо шалений попит на ринку праці. Крім того, партнери ІФНТУНГ максимально долучилися до його віднови після ракетного удару і, як результат, в університеті з’явились не лише модернові лекційні аудиторії, але й нові сучасні лабораторії для поглиблення практичної підготовки студентів.

Значно розширилося коло стейкхолдерів, які безпосередньо беруть участь в осучасненні освітніх програм, пропонують чудову практику на своїй виробничій базі й беруть молодих фахівців до себе на роботу часом уже зі студентської лави, використовуючи можливості дуальної освіти. Все це разом означає швидкий і стрімкий кар’єрний старт і, відповідно, високі зарплати у добре відомих, надійних роботодавців.