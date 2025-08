Рік тому розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України

Сьогодні минає перша річниця із того часу, як ЗСУ перенесли військові дії на території країни-агресора, і тим самим показали, що цю гру можна “грати у двох”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

Початок наступу

“Шосте серпня – визначна дата у воєнній історії нашої держави. Цього дня 2024 року розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни-агресора.”

Це був рішучий і сміливий крок у відповідь на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини. Ми не чекали удару – ми самі його завдали. Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати.

Після ретельного планування операції наші підрозділи змогли прорвати ворожу оборону, зайти глибоко в тил противника та зірвати його логістику. На піку операції Збройні Сили України контролювали до 1300 км² території Курської області.

Ми деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту. На той час ми не дали ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми і Харків залишаються на вільній українській землі, йдеться у дописі на сторінці Генштабу.

Протягом року в зоні відповідальності угруповання військ “Курськ” Сили оборони завдали противнику важких втрат. Російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тисячі – громадяни КНДР). Знищено або пошкоджено 7236 одиниць озброєння та військової техніки рф, зокрема 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 літак, 3 гелікоптери, 15 засобів ППО, 2795 одиниць автотранспорту.

Курська операція також забезпечила неоціненний гуманітарний результат: 1018 полонених російських військовослужбовців поповнили обмінний фонд, що вже дозволило нам повернути додому сотні українських воїнів, зокрема тих, хто перебував у полоні з 2022 року.

Фактично, противник отримав змогу відновлювати втрачені позиції і райони тільки після того, як залучив війська КНДР, значно наростив своє угруповання, переніс на Курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб.

Наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави.

Масштаб втрат ворога, ефективність наших асиметричних дій у наступі, неухильне дотримання міжнародного гуманітарного права на території рф були визнані світом та стали джерелом неоціненного досвіду як для українських військ, так і для іноземних союзників.

Ця операція – ще одне підтвердження: українське військо має стратегічне мислення, силу та волю.

Від імені командування щиро дякую всім воїнам, які брали й беруть участь у здійсненні нашої кампанії на Курщині. Ваш професіоналізм, ваша хоробрість, стійкість та самовідданість дають силу всій Україні.

Схиляю голову, згадуючи побратимів, котрі в ході Курської операції віддали за Україну найдорожче – свої життя. Ми продовжуємо боротися, тримаючи стрій із пам’яттю про тих, хто не повернувся, але залишився з нами – у нашій справі, у нашій Перемозі. Станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання. Як і рік тому, ми діємо. Б’ємо ворога, тримаємо рубежі, щоб зберегти Україну та вибороти справедливий мир. Слава українським воїнам! Слава Україні!” – Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Олександр Сирський.