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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
06/08/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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6 серпня – Преображення Господнє (Спас)

– 85 років від дня народження Анатолія Онишка (1940-2006), перекладача і поета з Калуша, члена НСПУ, уродженця м. Надвірна (нині адміністративний центр Надвірнянської територіальної громади Надвірнянського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.