Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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6 серпня – Преображення Господнє (Спас)
– 85 років від дня народження Анатолія Онишка (1940-2006), перекладача і поета з Калуша, члена НСПУ, уродженця м. Надвірна (нині адміністративний центр Надвірнянської територіальної громади Надвірнянського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.