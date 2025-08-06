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В (При)Карпатському університеті розповіли про кількість цьогорічних вступників до їхнього навчального закладу
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В (При)Карпатському університеті розповіли про кількість цьогорічних вступників до їхнього навчального закладу

Автор: Ігор Василик
06/08/2025 09:04
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Загалом у 2025 році до (При)Карпатського національного університету подали заяви 21 120 цьогорічних випускників.

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Нагадаємо, що В ІФНТУНГ розповіли про найпопулярніші спеціальності серед цьогорічних абітурієнтів

Вступили 9 259 абітурієнтів, з них 4 064 у заявках ПНУ був першим у пріоритеті.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на в.о. ректора університету Ігоря Цепенду.

З яких областей вступали у відсотковому еквіваленті:

  • Івано-Франківська область 61,0%
  • Львівська область 7,0%
  • Закарпатська область 6,5%
  • Тернопільська область 5,0%
  • Хмельницька область 3,0%
  • Дніпропетровська область 2,0%
  • Чернівецька область 2,0%
  • Інші області 13,5%

НМТ 200 балів:

  • 2 вступники – 3 предмети;
  • 5 вступників – 2 предмети;
  • 62 вступники – 1 предмет;

Топ освітніх програм за кількості заяв:

  • Англійська мова і література та друга іноземна мова – 1851
  • Психологія – 1487
  • Маркетинг – 946
  • Право – 926
  • Фізична терапія, ерготерапія – 665
  • Інженерія програмного забезпечення – 639
  • Журналістика – 615
  • Правоохоронна діяльність – 571
  • Реабілітаційна психологія – 505
  • Менеджмент організацій і адміністрування – 501