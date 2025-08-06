В (При)Карпатському університеті розповіли про кількість цьогорічних вступників до їхнього навчального закладу

Загалом у 2025 році до (При)Карпатського національного університету подали заяви 21 120 цьогорічних випускників.

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Нагадаємо, що В ІФНТУНГ розповіли про найпопулярніші спеціальності серед цьогорічних абітурієнтів

Вступили 9 259 абітурієнтів, з них 4 064 у заявках ПНУ був першим у пріоритеті.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на в.о. ректора університету Ігоря Цепенду.

З яких областей вступали у відсотковому еквіваленті:

Івано-Франківська область 61,0%

Львівська область 7,0%

Закарпатська область 6,5%

Тернопільська область 5,0%

Хмельницька область 3,0%

Дніпропетровська область 2,0%

Чернівецька область 2,0%

Інші області 13,5%

НМТ 200 балів:

2 вступники – 3 предмети;

5 вступників – 2 предмети;

62 вступники – 1 предмет;

Топ освітніх програм за кількості заяв: