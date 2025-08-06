В (При)Карпатському університеті розповіли про кількість цьогорічних вступників до їхнього навчального закладу

Загалом у 2025 році до (При)Карпатського національного університету подали заяви 21 120 цьогорічних випускників.
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Нагадаємо, що В ІФНТУНГ розповіли про найпопулярніші спеціальності серед цьогорічних абітурієнтів
Вступили 9 259 абітурієнтів, з них 4 064 у заявках ПНУ був першим у пріоритеті.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на в.о. ректора університету Ігоря Цепенду.
З яких областей вступали у відсотковому еквіваленті:
- Івано-Франківська область 61,0%
- Львівська область 7,0%
- Закарпатська область 6,5%
- Тернопільська область 5,0%
- Хмельницька область 3,0%
- Дніпропетровська область 2,0%
- Чернівецька область 2,0%
- Інші області 13,5%
НМТ 200 балів:
- 2 вступники – 3 предмети;
- 5 вступників – 2 предмети;
- 62 вступники – 1 предмет;
Топ освітніх програм за кількості заяв:
- Англійська мова і література та друга іноземна мова – 1851
- Психологія – 1487
- Маркетинг – 946
- Право – 926
- Фізична терапія, ерготерапія – 665
- Інженерія програмного забезпечення – 639
- Журналістика – 615
- Правоохоронна діяльність – 571
- Реабілітаційна психологія – 505
- Менеджмент організацій і адміністрування – 501