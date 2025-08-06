Якою буде погода на Івано-Франківщині 6 серпня

6 серпня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
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Температура повітря в Івано-Франківську вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20-22° тепла.
По області прогнозують 17-22° тепла. У високогір’ї Карпат вдень — 13-18° тепла.
Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, вдень місцями — пориви 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.