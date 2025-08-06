Під час святкування Дня міста в Коломиї перекриють рух на кількох центральних вулицях

У середу, 6 серпня, Коломия відзначатиме День міста. Цьогоріч святкування пройде біля Народного дому та музею Гуцульщини, тож рух деякими вулицями буде перекрито.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це інформує Правда.іф.

6 серпня з 05:00 до 00:00 буде тимчасово обмежено рух транспорту на таких вулицях:

• Театральна (від вул. Франка до перехрестя з вул. Шевченка);

• Драгоманова;

• Кобринського.

Водіїв просять заздалегідь спланувати маршрути поїздок та врахувати зміни в організації руху.