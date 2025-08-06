Під час святкування Дня міста в Коломиї перекриють рух на кількох центральних вулицях

У середу, 6 серпня, Коломия відзначатиме День міста. Цьогоріч святкування пройде біля Народного дому та музею Гуцульщини, тож рух деякими вулицями буде перекрито.
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Про це інформує Правда.іф.
6 серпня з 05:00 до 00:00 буде тимчасово обмежено рух транспорту на таких вулицях:
• Театральна (від вул. Франка до перехрестя з вул. Шевченка);
• Драгоманова;
• Кобринського.
Водіїв просять заздалегідь спланувати маршрути поїздок та врахувати зміни в організації руху.