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Під час святкування Дня міста в Коломиї перекриють рух на кількох центральних вулицях
Диван на коліщатках в темній вітальні

Під час святкування Дня міста в Коломиї перекриють рух на кількох центральних вулицях

Автор: Олег Мамчур
06/08/2025 09:48
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У середу, 6 серпня, Коломия відзначатиме День міста. Цьогоріч святкування пройде біля Народного дому та музею Гуцульщини, тож рух деякими вулицями буде перекрито.

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Про це інформує Правда.іф.

6 серпня з 05:00 до 00:00 буде тимчасово обмежено рух транспорту на таких вулицях:

• Театральна (від вул. Франка до перехрестя з вул. Шевченка);
• Драгоманова;
• Кобринського.

Водіїв просять заздалегідь спланувати маршрути поїздок та врахувати зміни в організації руху.