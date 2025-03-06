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Через карантин, у Франківській громаді можуть змінити дату весняних канікул
Диван на коліщатках в темній вітальні

Через карантин, у Франківській громаді можуть змінити дату весняних канікул

Автор: Ігор Василик
06/03/2025 08:16
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У школах Франківської громади можуть перенести весняні канікули, які наразі заплановані з 24 по 28 березня,  через ситуацію з дистанційним навчанням.

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Про це інформує на “ТРК 3-Студія”.

Директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, Вікторія Дротянко, заявила, що заплановані на 24-28 березня канікули для школярів міста можуть бути перенесені.

“Дивлячись на те, що наразі діти проходять дистанційне навчання, та в деяких закладах є питання до проходження цього навчання, будь ласка, якщо батьки мають зауваження, вони можуть звертатися до директорів шкіл або до департаменту освіти”, — сказала Дротянко.

Вона вказала, що, у разі продовження дистанційного навчання, канікули можуть проходити у визначені дати, або ж кожен навчальний заклад самостійно прийматиме рішення щодо їх проведення.

“Можливо, педагогічний колектив разом з батьками прийме рішення перенести канікули на пізніший період”, — додала Вікторія Дротянко.