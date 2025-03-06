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Волонтери які опікуються франківським прихистком для матері та дитини просять про допомогу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Волонтери, які опікуються франківським прихистком для матері та дитини, просять про допомогу

Автор: Ігор Василик
06/03/2025 08:35
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Відома франківська волонтерка Валерія Кушніренко, яка очолює благодійний фонд “Час добра та милосердя”, звертається до усіх небайдужих по допомогу, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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НА САЙТ(067)343-64-24

Друзі, потрібна термінова допомога!

У нашому “Прихистку для матері та дитини” сталася серйозна проблема – вийшла з ладу каналізація, якою користується 31 людина. Час від часу вона забивалася, але цього разу майстри винесли невтішний вердикт – система повністю зруйнована, і її потрібно повністю замінити. Зараз наші мами та діти не можуть користуватися водою – ні спускати її в туалеті, ні приймати душ, ні прати речі. Малюки змушені терпіти дискомфорт, а мами – в надзвичайно складних умовах робити елементарні речі, – написала Валерія.

На проведення ремонту терміново потрібні кошти

Нам ТЕРМІНОВО потрібно зібрати 35 000 гривень (це матеріал з роботою), щоб встановити нову каналізацію та повернути комфорт мешканцям Прихистку. Без цих робіт наші мами та дітки залишаються у вкрай складній ситуації. Будемо вдячні за будь-яку допомогу – кожна гривня наближає нас до вирішення цієї проблеми., – йдеться у дописі

Зламана каналізаційна труба в землі
Відкрита траншея з трубою на будівництві
Дитячий майданчик з розкопаним канавою для ремонтних робіт.

Куди можна переказати кошти

Реквізити для допомоги:

Карта ПриватБанк: 4246001003628348

Отримувач: Кушніренко Валерія

(Призначення платежу: “Каналізація”)

IBAN: UA353052990000026006035503698

Отримувач: Благодійна організація “Час добра та милосердя”

ЄДРПОУ: 42732425

МоноБанк: 4441111040469417

(Призначення платежу: “Каналізація”)

PayPal: [email protected]