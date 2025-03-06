Волонтери, які опікуються франківським прихистком для матері та дитини, просять про допомогу

Відома франківська волонтерка Валерія Кушніренко, яка очолює благодійний фонд “Час добра та милосердя”, звертається до усіх небайдужих по допомогу, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Друзі, потрібна термінова допомога!
У нашому “Прихистку для матері та дитини” сталася серйозна проблема – вийшла з ладу каналізація, якою користується 31 людина. Час від часу вона забивалася, але цього разу майстри винесли невтішний вердикт – система повністю зруйнована, і її потрібно повністю замінити. Зараз наші мами та діти не можуть користуватися водою – ні спускати її в туалеті, ні приймати душ, ні прати речі. Малюки змушені терпіти дискомфорт, а мами – в надзвичайно складних умовах робити елементарні речі, – написала Валерія.
На проведення ремонту терміново потрібні кошти
Нам ТЕРМІНОВО потрібно зібрати 35 000 гривень (це матеріал з роботою), щоб встановити нову каналізацію та повернути комфорт мешканцям Прихистку. Без цих робіт наші мами та дітки залишаються у вкрай складній ситуації. Будемо вдячні за будь-яку допомогу – кожна гривня наближає нас до вирішення цієї проблеми., – йдеться у дописі
Куди можна переказати кошти
Реквізити для допомоги:
Карта ПриватБанк: 4246001003628348
Отримувач: Кушніренко Валерія
(Призначення платежу: “Каналізація”)
IBAN: UA353052990000026006035503698
Отримувач: Благодійна організація “Час добра та милосердя”
ЄДРПОУ: 42732425
МоноБанк: 4441111040469417
(Призначення платежу: “Каналізація”)
PayPal: [email protected]