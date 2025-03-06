Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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6 березня – 95 років від дня народження Павла Добрянського (1930-2011), письменника-гумориста, члена Національної спілки письменників України, лауреата обласної премії імені В. Стефаника, Івано-Франківської міської премії ім. І. Франка, уродженця Вінниччини, багатолітнього голови обласної письменницької організації. Похований в м. Івано-Франківську;

– 90 років від дня народження Богдана Рубчака (1935-2018), поета української діаспори, літературознавця, есеїста, професора Ілінойського університету (США), автора збірок поезій та есеїв «Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу», «Крило Ікарове», уродженця м. Калуша (нині адміністративний центр Калуської територіальної громади Калуського району);

– 80-річчя заснування обласного театру ляльок ім. Марійки Підгірянки (1945).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.