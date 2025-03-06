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Хто з прикарпатців уже найближчим часом може втратити договір зі своїм сімейним лікарем
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Хто з прикарпатців уже найближчим часом може втратити договір зі своїм сімейним лікарем

Автор: Ігор Василик
06/03/2025 09:02
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З 1 березня 2025 року в Україні стартували перевірки актуальності декларацій з сімейними лікарями. Директорка обласного департаменту охорони здоров’я надала інформацію про групи ризику та навела алгоритм дій для пацієнтів.

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Про це повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Департамент охорони здоров’я.

Директорка Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської області Олександра Бойчук пояснила, хто належить до групи ризику втрати декларації з сімейним лікарем:

  • Неповнолітні, які отримали ID-картки і потребують оновлення даних
  • Особи, які змінювали прізвище або паспорт
  • Пацієнти, які уклали декларацію у 2018 році без податкового коду
  • Люди, які понад три роки не зверталися до сімейного лікаря

Для збереження декларації необхідно:

  • Перевірити медичні документи
  • Звернутися до реєстратури медзакладу
  • Перевірити декларацію в особистому кабінеті електронної медичної системи
  • У разі потреби звернутися до Контакт-центру Національної служби здоров’я України