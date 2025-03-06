Погода в Івано-Франківській області 6 березня

6 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вдень в області температура повітря сягатиме до 20° тепла.
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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
- Температура повітря в Івано-Франківську вночі — від 1° морозу до 1° тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 17-19° тепла.
- По області вночі — від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 15-20° тепла.
- У високогір’ї Карпат вночі — 0-5° морозу, вдень — 7-12° тепла.
Вітер — західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.