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Погода в Івано-Франківській області 6 березня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області 6 березня

Автор: Олег Мамчур
06/03/2025 09:16
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6 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вдень в області температура повітря сягатиме до 20° тепла.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — від 1° морозу до 1° тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 17-19° тепла.
  • По області вночі — від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 15-20° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 0-5° морозу, вдень — 7-12° тепла.

Вітер — західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.