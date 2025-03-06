В Івано-Франківському районі погасили масштабну пожежу сухої трави. ВІДЕО

В урочищі Дем’янів Лаз вогнеборці ліквідували пожежу сухостою площею 15 га. Для її ліквідації було залучено 21 рятувальник та 6 одиниць техніки.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

5 березня о 12:58 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на відкритій території в урочищі Дем’янів Лаз.

Вогнеборці, прибувши до місця виклику, встановили, що площа пожежі сухої трави та чагарників, кількома осередками, складала близько 15 га.

“Ліквідація пожежі ускладнювалася сильними поривами вітру, існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовані житлові будинки та споруди.

Завдяки професійним діям, вогнеборців пожежу було ліквідовано та не допущена її розповсюдження”, – йдеться у дописі.

Для ліквідації пожежі було залучено 21 рятувальник та 6 одиниць техніки.

Станом на 16:00 на території області зареєстровано 25 пожеж в природних екосистемах на площі близько 17 га.

Пожежі сухої трави на значних площах були ліквідовані також і в інших районах області. Пожежу сухої трави на площі 1 га ліквідували вогнеборці Коломийщини на відкритій території в селищі Печеніжин, Печеніжинськоі ТГ, Коломийського району.

Робота із запобігання виникненню пожеж в екосистемах та виявлення правопорушників триває, сьогодні в тергромадах працювали рейдові групи ДСНС. За добу складено 3 протоколи на правопорушників, що спалювали суху рослинність.

Рятувальники наголошують громадянам, що випалювання сухої рослинності заборонено законом! Штраф у разі порушення статті 77-1 КУпАП становить від 3060 грн до 6120!

Дотримуйтесь правил пожежної безпеки та не спалюйте сухої рослинності, адже це може завдати шкоди людям та довкіллю.