Через негоду на Одещині загинуло дев’ятеро людей, серед них – дитина. ФОТО

Майже добу рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі й Одеському районі. Наразі відомо про 9 загиблих, серед них – дитина.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Правда.

Всю ніч рятувальники евакуйовували людей та діставали з води автомобілі. Також відкачували воду з будівель і шукали зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку.

На місці пошуку працювала психологиня ДСНС.

Рятувальники допомогли 362 людям та евакуювали 227 транспортних засобів.

Від ДСНС залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки. Роботи тривають.

