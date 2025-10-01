ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Палаці Потоцьких відбувся благодійний захід для воїнів та їхніх родин. ФОТО

30 вересня в Палаці Потоцьких ГО «Захист Держави» організувала благодійний творчий захід до Дня захисників та захисниць України. Програма включала благодійний ярмарок, майстер-класи, тренінги, концерт та фудзону.

Про це пише Правда.ІФ.

«На даний час ми маємо проблему з тим, що для захисників дають недостатньо підтримки. Небагато є місць і заходів, де можна відпочити. Тому будь-який захід він є потрібний», – каже керівниця обласного осередку ГО «Захист держави» Оксана Криницька.

Люди сидять на стільцях під деревами на вулиці.

Під час заходу відбувався ярмарок на підтримку 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. На ньому продавали вироби, створені дітьми внутрішньо переміщених осіб. Окрім цього, збирали кошти на тканину для маскувальних сіток.

«Цього року ми вже передали понад 20 тисяч квадратних метрів сіток і понад 300 нош. Донати скорочуються, тому такі події життєво важливі”, — каже волонтерка гуманітарного штабу УГТ Оксана Моспанюк.

Вуличний ярмарок з сувенірами на природі.

Для дітей захисників проводили уроки малювання, спортивні розваги, тренінг з надання першої допомоги.

Учасники заходу також мали змогу відвідати майстер-клас зі стрільби з лука, спортивні естафети та доєднатися до плетіння маскувальних сіток.

Люди стріляють з лука на заході під дощем.

У фудзоні захисники та їх родини могли безкоштовно почастувати кавою, чаєм, бограчем та піцою.

Для того, аби привітати містян, прийшло чимало артистів. З музичним привітання завітали військові 102-ї бригади. Вони виконали декілька патріотичних пісень.

Військовий оркестр на сцені з прапором України.

«Ми хочемо не лише підтримати наших побратимів, а й подарувати людям трохи тепла, навіть у таку дощову погоду. По можливості — відвідуємо всі заходи, тому що для наших людей це важливо”, — наголошує військовослужбовець Ростислав, представник 102-ї бригади.

Дівчинка, на обличчі якої малює волонтер.
Дві жінки з піцою на вулиці
Дитина у поліцейському костюмі під час заходу
Дитина та поліцейська біля машини поліції.
Шоколадки з написом 'Захист держави' у чаші
Група людей на вулиці, святкове оформлення.
Люди сидять на вуличному заході в парку.
Люди біля армійського намету на вулиці.
Жінка в камуфляжній формі користується телефоном
Чоловік грає на гітарі і співає на сцені.
Солдат обідає біля польової кухні на природі
Каструля супу на вогнищі в лісі
Готування бограча на відкритому повітрі, двоє чоловіків.
Люди стоять на вулиці біля тенту
Люди на вулиці з їжею в руках
Група людей під час вуличного заходу.
Співочий квартет у військовій формі на сцені.
Українські військові на сцені з мікрофонами.
Жінка шиє маскувальну сітку на вулиці
Святкування Дня захисника України на природі.
Люди біля виборчої дільниці, жінка обіймає чоловіка.
Дівчина співає на сцені з мікрофоном
Люди на вулиці біля ярмаркового стенду
Лукар стріляє з лука на відкритому повітрі.
Військовий в формі з українським прапором
Жінка з двома дітьми гуляють парком восени.
Діти грають на свіжому повітрі восени.
Діти отримують нагороди на вуличному заході
Літня жінка шиє маскувальні сітки на вулиці.
Безоплатна правова консультація, стенд на столі
Група людей на заході у наметі, стоять уважно.
Люди стоять на вулиці під час заходу
Військовий оркестр Національної гвардії виступає на сцені.
Жінка виступає перед військовими, тримаючи мікрофон.
Поліцейські жінки перед патрульним авто та спорядженням
Люди сидять на стільцях у залі
Діти розглядають сувеніри на ярмарку в Україні.
Люди на ярмарку з українськими сувенірами та іграшками.
Сувенірна продукція Mahno Group на столі
Поліцейські допомагають дитині приліпити поліцейську уніформу.
Чоловік у червоній шапці стоїть біля стіни.
Людина натягує лук на вулиці, змагання зі стрільби.

