У Палаці Потоцьких відбувся благодійний захід для воїнів та їхніх родин. ФОТО

30 вересня в Палаці Потоцьких ГО «Захист Держави» організувала благодійний творчий захід до Дня захисників та захисниць України. Програма включала благодійний ярмарок, майстер-класи, тренінги, концерт та фудзону.

Про це пише Правда.ІФ.

«На даний час ми маємо проблему з тим, що для захисників дають недостатньо підтримки. Небагато є місць і заходів, де можна відпочити. Тому будь-який захід він є потрібний», – каже керівниця обласного осередку ГО «Захист держави» Оксана Криницька.

Під час заходу відбувався ярмарок на підтримку 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. На ньому продавали вироби, створені дітьми внутрішньо переміщених осіб. Окрім цього, збирали кошти на тканину для маскувальних сіток.

«Цього року ми вже передали понад 20 тисяч квадратних метрів сіток і понад 300 нош. Донати скорочуються, тому такі події життєво важливі”, — каже волонтерка гуманітарного штабу УГТ Оксана Моспанюк.

Для дітей захисників проводили уроки малювання, спортивні розваги, тренінг з надання першої допомоги.

Учасники заходу також мали змогу відвідати майстер-клас зі стрільби з лука, спортивні естафети та доєднатися до плетіння маскувальних сіток.

У фудзоні захисники та їх родини могли безкоштовно почастувати кавою, чаєм, бограчем та піцою.

Для того, аби привітати містян, прийшло чимало артистів. З музичним привітання завітали військові 102-ї бригади. Вони виконали декілька патріотичних пісень.