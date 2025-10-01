ІФНТУНГ реалізує грантовий проєкт на 812 тисяч євро: На що підуть кошти

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, з нагоди Дня машинобудівника, відбулася презентація міжнародного грантового проєкту ROUA00183 «Транскордонна академічна технологічна освіта» (ATEd).

Про це передає Правда ІФ з посиланням на сайт університету

Директор Інституту інженерної механіки та робототехніки й керівник проєкту, проф. Леся Шкіца, розповіла про успішні ініціативи ІІМР попередніх років та зосередила увагу на цьогорічному проєкті, що стартував 17 червня 2025 року. Він має на меті дати потужний імпульс розвитку сучасної технічної освіти: «ІФНТУНГ реалізує проєкт вартістю понад 800 тисяч євро. Це — інвестиція у майбутнє освіти, економіки та міжнародного партнерства. Він дозволить готувати фахівців, які відповідатимуть найвищим стандартам сучасного виробництва, і стане важливим кроком до інтеграції української технічної освіти у європейський простір».

Водночас професорка запросила студентів, зокрема й першокурсників з інноваційними ідеями, активно долучатися до реалізації ATEd, адже саме нинішні студенти інженерних спеціальностей вже завтра формуватимуть майбутнє української промисловості та економіки.

Гордість за команду висловив і ректор університету Ігор Чудик. Він наголосив, що головна мета проєкту — підвищення якості та доступності навчання у сфері автоматизованого виробництва й розвиток освіти впродовж життя: «Реалізація ATEd матиме значний вплив не лише для університетської спільноти, а й для всього регіону. Це відкриє студентам і слухачам доступ до новітніх знань та технологій, створить базу для співпраці з промисловими підприємствами й стимулюватиме економічний розвиток Прикарпаття. Крім того, проєкт передбачає можливості перекваліфікації та адаптації до цивільного життя для захисників і ветеранів російсько-української війни, що є вкрай актуальним для нашого суспільства».

В межах проєкту планується створення регіонального навчально-практичного центру з верстатами з числовим програмним керуванням і симуляторами їх роботи, а також Центру професійної досконалості з промисловими роботами та багатофункціональним обробним обладнанням. Передбачено програми наставництва, навчання дорослих та підвищення кваліфікації, а також модернізацію комп’ютерних класів із використанням CAD/CAM-систем.

Учасники впевнені: міжнародна співпраця в межах ATEd стане не лише майданчиком для обміну досвідом, а й основою для тривалих академічних і професійних партнерств, які сприятимуть інтеграції України до європейського освітнього простору.

Довідково. Загальний бюджет проєкту становить 1 254 828,85 євро, з яких 812 768,28 євро спрямовано на ІФНТУНГ. Європейський Союз інвестував у нього 1129 345,95 євро. Координатором виступає ІФНТУНГ, а румунськими партнерами стали Технічний університет Клуж-Напока — Північний університетський центр Бая-Маре та ГО «Академічна організація для досліджень, інновацій та професійного розвитку». Отримані кошти будуть використані для створення сучасної освітньої інфраструктури.