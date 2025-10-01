З 1 жовтня на Прикарпатті — оновлені графіки погодинних вимкнень електроенергії

Від сьогодні, 1 жовтня, та до 1 квітня 2026 року, в разі застосування графіків погодинних вимкнень будуть діяти нові графіки погодинних вимкнень.

Відповідно до змін до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії, графіки погодинних вимкнень тепер складаються щопівроку за результатами режимних вимірів зимового і літнього навантажень, інформує пресслужба АТ “Прикарпаттяобленерго”.

Енергетики акцентують, що наразі вказівки про введення вимкнень немає. Проте з наближенням зими та атаками ворога критичної інфраструктури України рекомендують ознайомитися з оновленнями вже сьогодні та перевірити, чи не змінилася ваша черга вимкнень.

Для того щоб перевірити, до якої черги ГПВ ви належите сьогодні, переходьте:

На сайт https://svitlo.oe.if.ua та введіть свій номер особового рахунку або адресу проживання. Для непобутових споживачів потрібно ввести номер лічильника.

У Вайбер-бот (https://chats.viber.com/oeifuabot) компанії: Відсутнє світло — Черга вимкнень.

Перелік адрес разом з їхнім поділом на черги завантажений також на сайт «Прикарпаттяобленерго» (Головна сторінка – Графіки вимкнень – Графіки погодинних вимкнень) або за посиланням.

“Не зволікайте та дізнавайтеся, під яку чергу ГПВ підпадає ваша адреса, вже зараз!” — закликають енергетики.