Марцінків проінспектував благоустрій, оновлення парку та готовність шкіл і садків до зими

Дощ не завада інспекції. Цього разу міський голова Руслан Марцінків разом із комунальниками проінспектували вулицю Молодіжну та поруч парк. Охопили район Хоткевича та Української Дивізії, а також вулицю Паркову.

Про це пише Правда з посиланням на сайт міста.

Розпочали інспекцію з парку на Молодіжній. Перевірили його на чистоту, а також подивились на роботи, які проводяться в рамках програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027. Тут уже доробляють спортивний майданчик та стежку до нього.

А ще в парку за проектом заплановано створення зони для дітей, людей похилого віку та вигулу собак, встановлення освітніх майданчиків та громадських вбиралень. А також облаштування нових входів до парку.

А ще подивились, як заасфальтували дорогу по вулиці Молодіжній, яка веде до парку. Раніше там були ями, і мешканці просили заасфальтувати цю ділянку. Тому на прохання мешканців це було зроблено. Детальніше про це розповів директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак.

“На Хоткевича, поруч парк Молодіжний, стосувалося асфальтування такого проїзду, досить давно люди за нього просили, і от зараз ми його вже фактично майже завершили. Ще верхній шар залишилось, там з дощівками навести порядок, і будемо мати ще один невеличкий проект, який ми зробили в цьому році. Так само нещодавно знову ж таки було заасфальтовано 2 вулички: Кривоноса і Ясінських. Теж поточним ремонтом наше комунальне підприємство виконало даний ремонт, і так само це був той проект, який ми, звичайно, хотіли зробити швидше, але, власне, коли така можливість з’явилась, одразу дали туди людей і провели ремонт”, – розповідає Михайло Смушак.

Цього разу у фокусі були також дитячі садочки та ліцеї. Зокрема, завітали до Ліцею №19 та в садочок “Подоляночка”.

Директорка ліцею №19 Надія Цюпер розповідає, що на посаді директора вона лише три тижні, але вже у ліцеї запланувала значні зміни. Тут планують відремонтувати теплову систему, аби діти завжди були в теплі. А також хочуть оновити їдальню, коридори та фасад ліцею – осучаснити його. Також у планах зробити ще ресурсну кімнату, адже в ліцеї 13 інклюзивних класів, у яких чимало дітей з особливими потребами.

“Говорили про те, як можна покращити та модернізувати заклад, осучаснити. Тому що, безумовно, заклад має певні такі свої труднощі у роботі. Зокрема, це і теплова система, яка потребує ремонту, і, звичайно, є певні труднощі із каналізацією, з водопостачанням. Звичайно, хотілося б осучаснити трішечки дизайн у ліцеї, модернізувати, осучаснити коридори, щоб вони були більш гарні і приємні для дітей. Хотілося б удосконалити також і їдальню для того, щоб вона була затишною і комфортною для учнів. Безумовно, хотілось би зробити ще у закладі і ресурсну кімнату, оскільки в нас є дуже багато дітей з інвалідністю, зокрема 13 інклюзивних класів. І тому, звичайно, це питання, на які б хотілось звернути увагу в першу чергу. Розуміємо, що все потрібно робити поступово і не все вийде одразу. Особливо, що зараз починається осінньо-зимовий період, і тому якихось таких великих ремонтних робіт ми не можемо здійснити. Але поступово будемо рухатись маленькими кроками до покращення та розвитку ліцею”, – говорить директорка ліцею №19 Надія Цюпер.

У садку “Подоляночка” активно вже готуються до опалювального сезону. Ще в садочку облаштували город для діток з різними видами фруктів та овочів. Тут велика територія, де є всі необхідні іграшки для дітей та навіть облаштовані мінідомики, аби діти мали змогу гратися на вулиці. Ну і, що не менш важливо, тут облаштоване укриття.

“У нас є 148 дітей, сьогодні, наприклад, 100 діток відвідують, 60 діток ВПО. У нас є чудова котельня, ми маємо генератор, готуємося до зими. Ви бачите нашу територію, кожен майданчик має свою малу геометричну форму, у нас чудове спортивне поле, музичний зал, фізкультурний. Ми проводимо різні заходи, буквально минулого тижня ми проводили ярмарок, де зібрали 30 тисяч гривень, дякуючи нашим батькам і працівникам. І стараємось для того, щоб дітям було комфортно і затишно. “Подоляночка” – це така маленька оаза дитячого щастя”, – розповідає директорка ЗДО №21 “Подоляночка” Анжеліка Зубрицька.

Наразі місто активно готується до опалювального сезону.

“Сьогодні вже похолодало, і ми активно почали займатися житловими будинками. Думаю, десь 2-3 тижні часу, і нам доведеться запускати опалювальний сезон в Івано-Франківську. Сподіваємось, звичайно, що буде тепліше, але готуємось, тому що якщо будуть похолодання і такі погодні умови, як вони є зараз і холодніше, ми нікуди від цього не подінемося. Тому Теплокомуненерго наше активно вже працює, власне, цілий сезон весняно-літній. Ну і зараз така вже фінішна пряма, це питання №1 на сьогодні. Звичайно, є ще поточні речі, сподіваємось, що погода буде, і ми будемо їх доробляти”, – зазначає директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак.

Під час інспекції також перевіряли роботу всіх комунальних працівників у цій ділянці. Оглянули все: починаючи з вивезення побутових відходів і закінчуючи прибиранням.