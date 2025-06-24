Через негоду на Прикарпатті фіксують аварійні вимкнення світла

Протягом доби 24 червня синоптики попереджають про грози, град та пориви вітру 15-20 м/с, які тривають ще від учора.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Внаслідок погіршення погодних умов по області зафіксовані аварійні вимкнення, пише Правда з посиланням на обленерго.

Зокрема, по лініях 6-10 кВ знеструмлено 3 населених пунктів повністю і 3 – частково (Долинська та Калуська громади). По лініях 0,4 кВ зафіксовані поодинокі звернення також в Долині, на Рожнятівщині, в Яремче, Надвірній, Рогатинщині.

Над відновленням електропостачання вже працюють оперативно-виїзні бригади та виробничі дільниці електромереж. До кінця дня електроенергія буде знову подана всім споживачам.

Нагадуємо, якщо у вас немає світла, дізнатися причину відсутності електропостачання можна:

1. На стартовій сторінці сайту під кнопкою «Вимкнення»: https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table.

2. У меню Viber-боту обленерго за номером особового рахунку: https://chats.viber.com/oeifuabot.