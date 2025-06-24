Через негоду на Прикарпатті фіксують аварійні вимкнення світла

Протягом доби 24 червня синоптики попереджають про грози, град та пориви вітру 15-20 м/с, які тривають ще від учора.
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Внаслідок погіршення погодних умов по області зафіксовані аварійні вимкнення, пише Правда з посиланням на обленерго.
Зокрема, по лініях 6-10 кВ знеструмлено 3 населених пунктів повністю і 3 – частково (Долинська та Калуська громади). По лініях 0,4 кВ зафіксовані поодинокі звернення також в Долині, на Рожнятівщині, в Яремче, Надвірній, Рогатинщині.
Над відновленням електропостачання вже працюють оперативно-виїзні бригади та виробничі дільниці електромереж. До кінця дня електроенергія буде знову подана всім споживачам.
Нагадуємо, якщо у вас немає світла, дізнатися причину відсутності електропостачання можна:
1. На стартовій сторінці сайту під кнопкою «Вимкнення»: https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table.
2. У меню Viber-боту обленерго за номером особового рахунку: https://chats.viber.com/oeifuabot.