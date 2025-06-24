У нацпарку “Гуцульщина” відкриють Центр гуцульського коня

24 червня у селі Смодна відбудеться урочисте відкриття першого в Україні Центру гуцульського коня з яскравою святковою програмою.

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24 червня на території Національного природного парку “Гуцульщина” у селі Смодна відбудеться відкриття Центру гуцульського коня “Гуцулик”.

Організатори підготували насичену святкову програму з автентичним гуцульським колоритом. Відвідувачі зможуть познайомитися з рідкісною породою гуцульських коней, які славляться своєю витривалістю та красою.

Програма заходу включає різноманітні активності: катання верхи, фотозони для незабутніх знімків та майстер-класи з гуцульських ремесел.

Особливою родзинкою свята стануть звуки трембіт та справжня карпатська атмосфера.