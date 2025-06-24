У Франківську нетверезий водій в’їхав у паркан. ФОТО

22 червня в Івано-Франківську на вулиці Сонячній трапилась дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням і в’їхав у паркан, пошкодивши його.

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Про це пише Правда з посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківської області.

Під час спілкування з 39-річним водієм патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування на місці показало результат — 2,20 проміле алкоголю. Крім того, чоловік не мав чинного страхового поліса.

Інспектори склали на кермувальника адміністративні матеріали за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:

ст. 124 — порушення правил дорожнього руху, що призвели до ДТП,

ст. 130 — керування транспортним засобом у стані сп’яніння,

ст. 126 — керування без необхідних документів.

Патрульні вкотре нагадують: алкоголь і кермо — несумісні. Не ризикуйте власним життям та безпекою інших учасників дорожнього руху.