Чергова схема для «ухилянтів»: на Прикарпатті судитимуть переправника

До суду скерували обвинувальний акт щодо 31-річного мешканця Верховинського району, який організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України.

Про це повідомили у пресслужбі Івано-Франківської обласної прокуратури, інформує Правда.

За даними слідства, чоловік за шість тисяч доларів США перевозив військовозобов’язаного до прикордонної зони та вказав маршрут до Румунії. Він також надав поради, як обійти прикордонні блокпости лісом, уникаючи пунктів пропуску та контролю.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою за клопотанням прокурорів. Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і конфіскація майна.

Розслідування проводили слідчі Верховинського районного відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області.

Примітка:відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.