Дрони ГУР атакували єдиний в росії завод з виробництва гелію для ракет

У понедiлок, 11 серпня, безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по Оренбурзькому гелієвому заводу в росії.

Про це повідомляє NV з посиланням на джерела у розвідці.

За даними ГУР, цей завод – єдине в росії підприємство, що виробляє гелій, критично важливий для ракетобудування, космічної галузі та авіаційної промисловості. Його потужність становить переробку близько 15 мільярдів кубометрів природного газу на рік, що робить його одним з найбільших у Європі.

За інформацією співрозмовників у розвiдцi, місцеві жителі спостерігали прольоти безпілотників і чули серію вибухів у районі заводу. Близько 20:00 місцева влада закрила ділянку федеральної автодороги М-5 «Урал» поблизу населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі, де розташоване підприємство.

Зазначається, що завод є ключовим об’єктом російського військово-промислового комплексу, безпосередньо залученим до війни росії проти України.