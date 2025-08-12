В Івано-Франківську лікарі видалили два камені по 4 см з сечового міхура 76-річного пацієнта. ФОТО

До урологів Центральної міської клінічної лікарні звернувся 76-річний мешканець Івано-Франківська зі скаргами на кров у сечі. Під час обстеження — УЗД та оглядової урографії — медики виявили два великі конкременти в сечовому міхурі, кожен розміром близько 4 см.

Через значні розміри каменів лікарі провели відкрите оперативне втручання — цистолітотомію. Операція виконувалася під спінальною анестезією через розріз над лобком.

«Конкременти такого розміру формуються багато років, зазвичай на фоні хронічної затримки сечі та гіперплазії простати. Пацієнта довго турбували симптоми — слабкий струмінь сечі, нічні позиви, відчуття неповного спорожнення та кров у сечі — але він не звертався по допомогу», — зазначили урологи Володимир Тріщ та Михайло Галанджій.

Наразі чоловік уже вдома та відновлюється.

Лікарі нагадують: сечокам’яна хвороба може проявлятися болем у попереку або боці, частими й болючими сечовипусканнями, зміною кольору та запаху сечі, а також нудотою, підвищенням температури й ознобом. При перших симптомах важливо звернутися до медиків, аби уникнути ускладнень та хірургічного втручання.