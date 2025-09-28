Чергові курси української мови стартують в Івано-Франківській громаді

В Івано-Франківську продовжують проводити безплатні курси української мови. Навчання розпочнеться вже у жовтні.

Про це розповів мер Руслан Марцінків у відеозверненні, пише Фіртка.

“Уже можна записатися. Вчитися можна онлайн чи приходити особисто. Українську мову потрібно знати”, — каже Руслан Марцінків.

Міський голова додає, що тепер, окрім лекцій з української мови, учасники також вивчатимуть історію міста та України. Проводитимуть цікаві екскурсії, розмови про український світогляд та ментальність.