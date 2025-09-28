Чергові курси української мови стартують в Івано-Франківській громаді

В Івано-Франківську продовжують проводити безплатні курси української мови. Навчання розпочнеться вже у жовтні.
Про це розповів мер Руслан Марцінків у відеозверненні, пише Фіртка.
“Уже можна записатися. Вчитися можна онлайн чи приходити особисто. Українську мову потрібно знати”, — каже Руслан Марцінків.
Міський голова додає, що тепер, окрім лекцій з української мови, учасники також вивчатимуть історію міста та України. Проводитимуть цікаві екскурсії, розмови про український світогляд та ментальність.
Мер зазначає, що курси триватимуть 4 місяці. Старт навчань вже у жовтні.
Запис та деталі за номером: 095 101 98 28.