ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Обкладинка книги "Українська легко", птахи на фоні.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Чергові курси української мови стартують в Івано-Франківській громаді

Автор: Оксана Марушкевич
28/09/2025 15:57
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Івано-Франківську продовжують проводити безплатні курси української мови. Навчання розпочнеться вже у жовтні.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це розповів мер Руслан Марцінків у відеозверненні, пише Фіртка.

“Уже можна записатися. Вчитися можна онлайн чи приходити особисто. Українську мову потрібно знати”, — каже Руслан Марцінків.

Міський голова додає, що тепер, окрім лекцій з української мови, учасники також вивчатимуть історію міста та України. Проводитимуть цікаві екскурсії, розмови про український світогляд та ментальність.

Мер зазначає, що курси триватимуть 4 місяці. Старт навчань вже у жовтні.

Запис та деталі за номером: 095 101 98 28.

СХОЖІ НОВИНИ