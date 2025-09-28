“Щедра осінь 2025”: у Франківську пройде продовольчий ярмарок

Продовольчий ярмарок “Щедра осінь 2025” відбудеться у в Івано-Франківську 11 жовтня. Тут представлять фермерську та крафтову продукцію місцевих виробників

В Івано-Франківську готуються до проведення продовольчого ярмарку “Щедра осінь 2025”. Захід заплановано 11 жовтня на стадіоні “Рух“, пишуть Версії.

Асортимент продукції

У програмі передбачений широкий вибір харчових продуктів. Відвідувачі зможуть придбати натуральні сири, м’ясні та молочні делікатеси, а також мед.

«На гостей чекатимуть соковиті фрукти й овочі нового врожаю», — йдеться в анонсі ярмарку.

За словами організаторів, метою заходу є підтримка місцевого виробника та популяризація якісної продукції прикарпатських господарств.

“Щедра осінь 2025” поєднає традиційні підходи та сучасні тенденції у виробництві продуктів.

Організатори підкреслюють, що ярмарок стане місцем зустрічі виробників і споживачів, де можна буде не лише придбати продукцію, а й дізнатися більше про процес її створення. Такі події сприяють розвитку локальної економіки та підсилюють роль фермерських господарств у продовольчому забезпеченні регіону.

Крім того, ярмарок дає можливість мешканцям та туристам ознайомитися з асортиментом крафтової продукції, що поступово набирає популярності на внутрішньому ринку України.