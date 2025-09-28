ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатський лікар заплатить штраф за сприяння незаконного оформлення групи інвалідності

Автор: Оксана Марушкевич
28/09/2025 14:46
У Тисмениці завершився судовий розгляд справи лікаря-ортопеда місцевої лікарні Тараса Капінуса, обвинуваченого в отриманні неправомірної вигоди. Медика звинуватили в тому, що він за $2 500 погодився «посприяти» пацієнту в оформленні групи інвалідності.

Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

“Згідно з матеріалами слідства, домовленість про хабар у розмірі $5 000 була досягнута 30 грудня 2024 року. Лікар запевняв, що має можливість вплинути на рішення членів медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Уже наступного дня він отримав першу частину суми – $2 500 (понад 105 тисяч гривень за тодішнім курсом НБУ)”, – йдеться у дописі.

На суді Капінус визнав свою вину та щиро розкаявся. Він пояснив, що взяв гроші, однак не зміг виконати обіцяного через зміни в роботі МСЕК. За його словами, він намагався повернути кошти, але зв’язатися з пацієнтом не вдалося.

Феміда врахувала низку пом’якшувальних обставин: лікар раніше не притягувався до відповідальності, має позитивні характеристики, сім’ю та малолітню дитину. Крім того, у вересні 2025 року він добровільно перерахував 100 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України.

У підсумку суд призначив Капінусу покарання у вигляді штрафу в розмірі 107 100 гривень без позбавлення волі. Йому також повернули заставу та вилучений під час слідства мобільний телефон.

