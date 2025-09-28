ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Українські водійські права на столі
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині зросла кількість виданих міжнародних посвідчень водія

Автор: Оксана Марушкевич
28/09/2025 14:21
На Прикарпатті зросла кількість людей, які отримали міжнародне посвідчення водія у сервісних центрах МВС в Івано-Франківській області. Зокрема, за дев’ять місяців 2025 року такий документ одержали 159 людей, а за весь 2024 рік — 150.

Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомив начальник Регіонального сервісного центру МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Максим Панчишин.

Скільки прикарпатців отримали міжнародне посвідчення водія в сервісних центрах МВС в Івано-Франківській області:

  • у 2020 році — 91;
  • у 2021 році — 150;
  • у 2022 році — 291;
  • у 2023 році — 167;
  • у 2024 році — 150;
  • у 2025 році — 159.

Зазвичай міжнародне посвідчення водія необхідне для кермування чи оренди авто в країнах, які не визнають національні права. Серед них — США, Канада, Японія. Цей документ — у вигляді паперової книжки з перекладом українського національного посвідчення водія на кілька мов. Він дійсний лише разом з національними “правами” та видається на термін до трьох років.

