Відновлення після травм: як центр “ФізіоФіт” в Івано-Франківську допомагає військовим і спортсменам

Центр “ФізіоФіт” в Івано-Франківську спеціалізується на реабілітації військових та спортсменів, поєднуючи фізіотерапію та активні методи відновлення

У рамках «Підприємницької пʼятниці» міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків відвідав реабілітаційний центр «ФізіоФіт». Заклад працює вже кілька років та надає допомогу людям з проблемами опорно-рухового апарату. Його засновником став реабілітолог Андрій Тимків, який понад десять років працює у сфері відновлення після травм і поранень, пишуть Версії.

Шлях засновника та створення центру

Андрій Тимків розпочав професійну діяльність у Калуші, у спортивно-оздоровчому закладі «Акваторія», де здобув перший досвід. Згодом він переїхав до Івано-Франківська, де попит на реабілітаційні послуги був вищим. Саме тоді виникла ідея створити власний центр.

«Реабілітаційний центр виникла ідея створити з того, що я почав працювати в сфері, і почалися запити на відновлення, на те, що люди захотіли ставати швидше здоровішими, і ми тоді почали залучати різні новітні технології. І тоді вже виникла ідея створити Фізіофітцентр, в якому ми об’єднуємо як фізіотерапію, так і активну реабілітацію», – розповідає власник Андрій Тимків.

Робота команди та напрями діяльності

У «ФізіоФіті» працюють дев’ять фахівців, з яких п’ятеро є фізіотерапевтами з різними спеціалізаціями. Одні займаються травмами спини, інші – колін та суглобів, є й ті, хто працює з пацієнтами після операцій. Окремо функціонує кабінет оздоровчого масажу.

Основний напрямок роботи центру – реабілітація опорно-рухового апарату. Особливу увагу приділяють військовим, які повертаються з фронту з потребою швидкого відновлення.

«Ми з військовими працюємо, переважно військові звертаються – це люди, які повернулись або на ротацію, або у відпустку, в яких дуже обмежений час, щоб відновитись. Ми стараємось в цей короткий час якомога ефективніше допомогти і відновити їх», – говорить Андрій Тимків.

Для військових діють знижки на реабілітаційні послуги.

«Для військових в нас діє лояльна пропозиція: це знижки для УБД. Також нещодавно ми домовились про співпрацю із КЗ «Дім воїна», які будуть направляти до нас ветеранів війни», – додає засновник.

Приклади відновлення пацієнтів

Ефективність роботи центру підтверджують історії пацієнтів. Футболіст ФК «Хутровик» Андрій Космірак отримав травму ахіллового сухожилля та два місяці намагався лікуватися самостійно. Лише після звернення у «ФізіоФіт» він отримав необхідну допомогу.

«Протягом двох місяців спробував сам лікуватись мазями, закачувати в спортзалі – не допомогло. Звернувся в «Фізіофіт» за допомогою, щоб прискорити відновлення і вилікувати травму. Колись мій друг порекомендував Андрія Тимківа, і він мені допоміг ще кілька років тому з іншою травмою», – розповідає Андрій Космірак.

Досвід фізіотерапевтів

У центрі працюють фахівці з різних міст. Один із фізіотерапевтів Андрій, який переїхав із Запоріжжя, зазначає:

«Основна мета фізіотерапії – це відновити функціональний стан пацієнта. Найчастіше звертаються з травмами ніг – це спортсмени і військові. Ми працюємо над зняттям болю, стабілізацією м’язів і поступовим поверненням людини до повноцінного життя».

За його словами, серед пацієнтів є військові після ендопротезування суглобів.

«Військові після операції приходять до нас на милицях, ми вчимо їх заново ходити, знімаємо біль і поступово відновлюємо їхні функції», – пояснює фізіотерапевт.

Сучасне обладнання

У «ФізіоФіті» використовують п’ять спеціалізованих апаратів для прискорення процесу відновлення. Вони дозволяють ефективно працювати з різними видами травм і пошкоджень, забезпечуючи комплексний підхід до лікування.

Підтримка міської влади

Міський голова Руслан Марцінків відзначив важливість діяльності закладу.