Четверо прикарпатців візьмуть участь у Дефлімпійських іграх в Японії

Автор: Олег Мамчур
Логотип Літніх Дефлімпійських ігор Токіо 2025
З 15 по 26 листопада 2025 року в Японії у місті Токіо відбудуться XXV літні Дефлімпійські ігри, у яких візьмуть участь спортсмени з Прикарпаття.

Змагатимуться учні Івано-Франківської обласної ДЮСШ осіб з інвалідністю та спортсмени Івано-Франківського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», пише Правда з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.

Прикарпаття на змаганнях представлятимуть: 

  • Назар Левицький (ЗМСУ) — спортивне орієнтування; 
  • Володимир Федосеєнко (ЗМСУ) — спортивне орієнтування; 
  • Дмитро Бєлоусов (МСУМК) — футбол; 
  • Олег Гринюк (МСУ) — футбол.

Спортсмени готуються до головних стартів під керівництвом заслужених тренерів України Миколи Коченюка та Сергія Лагути.

