Четверо прикарпатців візьмуть участь у Дефлімпійських іграх в Японії

З 15 по 26 листопада 2025 року в Японії у місті Токіо відбудуться XXV літні Дефлімпійські ігри, у яких візьмуть участь спортсмени з Прикарпаття.

Змагатимуться учні Івано-Франківської обласної ДЮСШ осіб з інвалідністю та спортсмени Івано-Франківського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», пише Правда з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.

Прикарпаття на змаганнях представлятимуть:

Назар Левицький (ЗМСУ) — спортивне орієнтування;

Володимир Федосеєнко (ЗМСУ) — спортивне орієнтування;

Дмитро Бєлоусов (МСУМК) — футбол;

Олег Гринюк (МСУ) — футбол.

Спортсмени готуються до головних стартів під керівництвом заслужених тренерів України Миколи Коченюка та Сергія Лагути.