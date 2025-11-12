ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Професор КНУ Іван Монолатій серед претендентів на премію імені Шолом-Алейхема

Автор: Олег Мамчур
Усміхнений чоловік у коричневому светрі біля автомобіля
Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти десятого листопада оголосило претендентів на премію імені Шолом-Алейхема у 2026 році.

Про це повідомляють на сайті Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Чоловік усміхається та підписує документи

Серед номінантів — член Національної спілки письменників України, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, член Української асоціації юдаїки Іван Монолатій.

На премію його висунуто за книжку «Виконавець слова. Яків Оренштайн. Український видавець на перехрестях культур, ідеологій та політики» (Київ, 2025), що побачила світ у видавництві «Дух і Літера».

Довідково: премія імені Шолом-Алейхема присуджується за твори літератури й мистецтва, які утверджують ідеали гуманізму, толерантності та взаємоповаги між народами.

