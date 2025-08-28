Чим загрожує нерівний прикус і коли варто звернутися до ортодонта

Неправильний прикус — це стан, коли зуби й щелепи змикаються не так, як передбачено анатомічною нормою. У результаті змінюється розподіл жувального навантаження, що може впливати на зуби, ясна, кісткову тканину та роботу щелепних суглобів. У таких випадках допоможе консультація ортодонт у Львові, який проведе діагностику та визначить, чи потрібне лікування.

Ознаки неправильного прикусу

Неправильний прикус може проявлятися по-різному. Найчастіше пацієнти відзначають:

асиметрію обличчя;



головні болі;



біль у м’язах голови та шиї;



утруднене носове дихання;



скреготіння зубами уві сні (бруксизм);



клацання або хруст у щелепах під час відкривання чи закривання рота;



скупченість зубів;



наявність щілин між зубами;



відкриту щілину між верхнім і нижнім зубними рядами;



труднощі з вимовою окремих звуків.



Ці ознаки можуть виникати як окремо, так і в поєднанні. Точний діагноз ставить ортодонт після огляду та діагностики. У клініці Bioclinic під час консультації враховують не лише положення зубів, але й стан ясен, суглобів та м’язів, щоб підібрати оптимальний варіант лікування.

Види патологічного прикусу

У стоматології виділяють кілька основних типів:

мезіальний (прогенія) — нижня щелепа висунута вперед;



дистальний (прогнатія) — верхня щелепа виступає вперед або нижня зміщена назад;



відкритий прикус — між зубними рядами залишається щілина при зімкнутих щелепах;



глибокий прикус — зуби нижньої щелепи перекриті верхніми занадто сильно, іноді до контакту зі слизовою піднебіння;



перехресний прикус — зубні дуги накладаються одна на одну нерівномірно, спереду або з боків.



Кожен із цих варіантів має власні наслідки й потребує індивідуального підходу до лікування.

Причини формування неправильного прикусу

У дитячому віці

спадкові особливості;



ротове дихання через хронічні ЛОР-захворювання;



шкідливі звички (смоктання пальця, затяжне використання пустушки, прокладання язика між зубами);



проблеми опорно-рухового апарату (наприклад, сколіоз), що впливають на положення нижньої щелепи.



У дорослих

травми щелеп;



видалення зубів без подальшого протезування;



неправильне протезування, яке змінює змикання зубів.



Формування прикусу починається з раннього дитинства, тому перший огляд у ортодонта варто пройти у 5–6 років.

Можливі наслідки патологічного прикусу

Естетичні зміни

Прикус впливає не тільки на усмішку, але й на загальні риси обличчя. Випукла або, навпаки, запала щелепа, асиметрія, зморшки та заломи на шкірі можуть бути наслідком неправильного змикання зубів.

Болі голови та шиї

Через неправильне положення щелеп може з’являтися перенапруження м’язів і защемлення нервів. Це провокує хронічні головні болі та дискомфорт у ділянці шиї.

Проблеми зі скронево-нижньощелепним суглобом

Навантаження розподіляється нерівномірно, що викликає хруст, клацання, біль під час рухів щелепи.

Бруксизм

Нічне скреготіння зубами часто супроводжує патологічний прикус. Це призводить до стирання емалі та підвищеної чутливості.

Руйнування зубів

Скупчені зуби важко очищати, що збільшує ризик карієсу й ускладнень. Нерівномірне навантаження може викликати сколи й тріщини.

Хвороби ясен і пародонта

Через ускладнену гігієну з’являється кровоточивість, неприємний запах із рота, розхитування зубів і навіть їх втрата.

Проблеми зі шлунково-кишковим трактом

Недостатньо подрібнена їжа ускладнює травлення й може провокувати захворювання шлунково-кишкового тракту.

Коли варто звернутися до ортодонта

у дитячому віці — для контролю формування прикусу (5–6 років);



у підлітків — при появі скупченості зубів чи вираженої асиметрії;



у дорослих — якщо є біль у суглобах, стирання емалі, регулярні головні болі або складнощі з пережовуванням.

