Командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді, Герой України і майор ЗСУ, підтвердив удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ).
Пише Правда.іф з посиланням на Главком.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
“На 21% протягом двох тижнів серпня схудла нафтоколонка окупанта”, – зазначив військовий.
Цієї ночі виробництво пального в РФ «скоротилося» ще на 4,7%.
Удар по Куйбишевському НПЗ (Самарська обл., 7 млн тонн нафти на рік – 2,5% від загального обсягу) здійснило «Жало Птахів» СБС (14 полк) спільно з ССО.
Удар по Афіпському НПЗ (Краснодарський край, 6,25 млн тонн – 2,2% від загального обсягу) – «Жало Птахів» СБС (14 полк) спільно з ГУР МО
“Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними”, – додає МАДЯР