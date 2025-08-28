Командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді, Герой України і майор ЗСУ, підтвердив удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ).

Пише Правда.іф з посиланням на Главком.

“На 21% протягом двох тижнів серпня схудла нафтоколонка окупанта”, – зазначив військовий.

Цієї ночі виробництво пального в РФ «скоротилося» ще на 4,7%.

Удар по Куйбишевському НПЗ (Самарська обл., 7 млн тонн нафти на рік – 2,5% від загального обсягу) здійснило «Жало Птахів» СБС (14 полк) спільно з ССО.

Удар по Афіпському НПЗ (Краснодарський край, 6,25 млн тонн – 2,2% від загального обсягу) – «Жало Птахів» СБС (14 полк) спільно з ГУР МО