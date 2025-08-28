ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Франківщині попрощаються зі старшим лейтенантом поліції Михайлом Сауляком

Автор: Оксана Марушкевич
28/08/2025 08:59
Коридором слави та пошани Болехів зустрів свого Героя – Михайла Сауляка.

Пише Правда.іф з посиланням на Болехівську міську раду.

“День великої скорботи для всієї Болехівської громади. Востаннє повернувся до рідного дому старший лейтенант поліції, командир взводу вогневої підготовки Михайло Сауляк. Повернувся туди, де на нього щодня чекали діти, дружина, мати, брати та вся велика родина. Але повернувся вже іншим шляхом – шляхом Героя, який віддав життя за Україну”, – йдеться у дописі.

Михайло став на захист Батьківщини у перший день повномасштабної війни і до останнього подиху залишався вірним присязі та своєму народу. Його боротьба була боротьбою за свободу, за право України жити незалежною і мирною.

Відомо, що лише кілька тижнів тому захисник перебував у короткостроковій відпустці вдома.

Чин похорону та прощання з Михайлом відбудеться сьогодні, 28 серпня 2025 року, о 12 годині.

Поліційні машини з українськими прапорами на дорозі.
Автомобілі з прапорами України на дорозі, люди на колінах.
Процесія з поліцією та квітами на вулиці.
Священики на церковній процесії біля автомобіля
Люди з прапорами на колінах біля дороги

