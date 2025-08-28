У Коломийській громаді працювали сили ППО

Про це пише Правда.іф з посиланням на міського голову Коломиї Богдана Станіславського.

На жаль, інші українські міста зазнали серйозних атак. У Києві потрапили в житловий будинок, наразі відомо про 8 загиблих та 38 постраждалих. Під ударом перебували також Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

“Дякуємо нашим захисникам за те, що тримають небо над нами та щодня оберігають наш життя!

Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та сили постраждалим. Ці нелюдські атаки росії на мирні міста — ще один доказ того, що ворог воює проти цивільних, проти нашого майбутнього”, – написав мер.