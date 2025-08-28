Поліцейські ідентифікували чоловіка, скелет якого знайшли у Карпатах

Судово-медична експертиза встановила особу людини, скелет якої знайшли у Карпатах прикордонники відділу “Шибене”. Це — львів’янин 1996 року народження.

Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця поліції в області Христина Максимчак.

З її слів, інформація про те, що у лісі у Верховинському районі знайшли скелетоване тіло людини, надійшла до поліції о 13:00 22 серпня. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, зафіксувала скелет чоловіка у селі Явірник.

Ознак насильницьких дій судово-медична експертиза не виявила. Загиблий — львів’янин 1996 року народження.