ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Військовий керує безпілотником на місцевості
Диван на коліщатках в темній вітальні

Знищено 880 орків, 325 БПЛА та 120 одиниць автомобільної техніки – Генштаб про втрати ворога

Автор: Оксана Марушкевич
28/08/2025 07:59
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28
  • особового складу / personnel – близько / about 1079630 (+880) осіб / persons
  • танків / tanks – 11139 (+4) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23185 (+7) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 32064 (+40) од
  • РСЗВ / MLRS – 1474 (+2) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1212 (+0) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 53961 (+325)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3598 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 60007 (+120)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3952 (+2)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!

Інфографіка втрат противника за період 2022-2025.

СХОЖІ НОВИНИ