Російські війська атакували вночі парк швидкісних поїздів Інтерсіті+

Цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. На щастя, постраждалих немає.

Пише Правда.іф з посиланням на Укрзалізницю.

Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Завдяки злагодженим діям залізничників — працівників депо — загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі.

“Ми робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури”, – йдеться у дописі.

Разом із тим, у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.

Актуальна інформація про затримку поїздів: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/