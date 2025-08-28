ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Пошкоджений вагон поїзда на залізниці вночі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Російські війська атакували вночі парк швидкісних поїздів Інтерсіті+

Автор: Оксана Марушкевич
28/08/2025 07:37
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. На щастя, постраждалих немає.

Пише Правда.іф з посиланням на Укрзалізницю.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Завдяки злагодженим діям залізничників — працівників депо — загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі.

“Ми робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури”, – йдеться у дописі.

Разом із тим, у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.

Актуальна інформація про затримку поїздів: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

СХОЖІ НОВИНИ