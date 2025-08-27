Патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до грабежу

Учора патрульні отримали повідомлення про грабіж на вулиці Індустріальній. Заявниця розповіла: що до неї підійшов незнайомий чоловік, завдав тілесних ушкоджень та відібрав мобільні телефони. Після скоєного нападник втік з місця події.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області
Під час обстеження прилеглої території патрульні виявили 53-річного чоловіка, схожого за описом. Побачивши інспекторів, він почав помітно нервувати та намагався уникнути зустрічі з ними.
Підозрюваного затримали. При ньому виявили телефони, ймовірно, викрадені у потерпілої.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка з’ясовуватиме обставини справи.
Дії затриманого слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) ККУ.