Чоловік, який йшов у Румунію через Карпати, замерз й викликав рятувальників

Заблукалого 37-річного мешканця Черкащини знайшли у горах на Закарпатті.

Чоловік ще 12 березня вирушив у піший високогірний похід, щоб поза пунктами пропуску потрапити в Румунію. Змок, замерз і зателефонував рятувальникам. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає правда ІФ

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Життю чоловіка уже нічого не загрожує. Але йому доведеться відповісти за спробу незаконно перетнути держкордон України.

Військові відділення «Богдан» Мукачівського прикордонного загону спільно з фахівцями Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи знайшли у горах 37-річного жителя Черкащини.

Чоловік ще 12 березня вирушив у піший високогірний похід, щоб поза пунктами пропуску потрапити в Румунію. Коли ж зрозумів, що самотужки вже не може пересуватися, оскільки сильно змок під час зливи, змерз та виснажився, він зателефонував рятувальникам.

Інформацію про перебування у горах людини рятувальники надали прикордонникам.

На щастя чоловіка вдалось знайти. З його слів, маршрут руху він склав сам, а далі, використовуючи інформацію знайдену у соцмережах, зібрав необхідне спорядження та вирушив у дорогу. Практичних навичок довготривалих гірських походів чоловік не мав і вважав, що з легкістю зможе подолати намічений шлях. Проте, не склалося.

Медики діагностували у порушника загальне переохолодження. На щастя, зараз життю затриманого уже нічого не загрожує. Втім, йому доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України.