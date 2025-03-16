На війні загинув воїн з Франківської громади Тарас Ціник

Чергова скорботна звістка прийшла у Франківську громаду

Про це повідомив очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда ІФ

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На превеликий жаль, громада прощається з захисником. У боротьбі за Україну загинув Тарас Ціник.

У понеділок, 17 березня о 14:00 буде прощання з Тарасом та чин похорону в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;

Захисник буде похований на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.