На війні загинув воїн з Франківської громади Тарас Ціник

Чергова скорботна звістка прийшла у Франківську громаду
Про це повідомив очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда ІФ
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
На превеликий жаль, громада прощається з захисником. У боротьбі за Україну загинув Тарас Ціник.
У понеділок, 17 березня о 14:00 буде прощання з Тарасом та чин похорону в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;
Захисник буде похований на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.
Співчуття рідним і близьким! Вічна пам’ять і шана Герою