На Прикарпатті не вистачає єгерів для охорони мисливських угідь

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

На Івано-Франківщині єгерська служба налічує приблизно 200 людей.

Такої кількості недостатньо, щоб охороняти від браконьєрів мисливські угіддя. Загальна площа цих територій становить понад 753 тисячі гектарів. Про це розповів головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства Західного міжрегіонального управління лісового мисливського господарства Геннадій Мельничук, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

“У державі до війни було приблизно 500 тисяч мисливців. З них майже 130 тисяч перебувають у лавах ЗСУ. З нашої області багато єгерів воювали, дехто служить вже третій рік. Єгерська служба в області — нечисленна. І охороняти всю територію — 753,3 тисячі гектарів мисливських угідь — складно. Тут спрацьовує фактор видатків на транспорт, бензин та інше”, — каже Геннадій Мельничук.

З його слів, на Івано-Франківщині впродовж 2024 року склали 70 протоколів за браконьєрство. Одного з порушників суд зобов’язав сплатити 478 тисяч 888 гривень штрафу. Також йому присудили рік умовно.

“Один з яскравих випадків — рішенням суду винесений вирок за фактом незаконного відстрілу оленя благородного у заказнику “Чорний ліс” під Івано-Франківськом. Тварину браконьєр застрелив із мисливської рушниці 11 січня 2024 року”, — говорить Геннадій Мельничук.

Він додає, що з початку повномасштабного вторгнення РФ та запровадження воєнного стану полювання на Івано-Франківщині заборонене. А перебування цивільних у лісах чи мисливських угіддях зі зброєю вважається браконьєрством.